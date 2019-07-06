  • عاجل:مدير منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام جنوب أفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    ​زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

    06:39 ص السبت 06 يوليو 2019
    ​زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

    مقياس ريختر

    لوس انجلوس - (د ب أ):

    ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا مساء الجمعة، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهو ثاني زلزال قوي يضرب المنطقة في غضون يومين.

    ووقع الزلزال، الذي عدلت الهيئة قوته من 6.9 درجة حسبما ذكرت في وقت سابق إلى 7.1 درجة، بالقرب من مدينة ريدجكريست على عمق 0.9 كيلومتر.

    وكان زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قد ضرب نفس المنطقة يوم الخميس، وهو أحد أقوى الزلازل التي تضرب المنطقة في عقود.

    مقياس ريختر الكوارث الطبيعية كاليفورنيا زلزال

    الخبر التالى:

    ​أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي ويعين نائبه خلفا له
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان