السودان.. تأجيل محاكمة البشير إلى 15 أغسطس

القاهرة- مصراوي:

أفادت مراسلة "العربية"، الأربعاء، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع إلى 15 أغسطس.

كانت مصادر سودانية قد ذكرت، الثلاثاء، أن هيئة الدفاع عن البشير تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة الاثنين.

كانت النيابة قد وجهت للبشير تهمًا تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن "فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير، ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".