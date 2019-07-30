اندلاع حريق بمصفاة نفط في أوهايو الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أعلن مسؤولون في مكافحة الحرائق بولاية أوهايو الأمريكية اليوم الثلاثاء اندلاع حريق بمصفاة نفط بمدينة توليدو بالولاية بعد الساعة 1500 بالتوقيت المحلي، وفقا لمحطة "دبليو تول" التلفزيونية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بإدارة مكافحة الحرائق بولاية أوريجون قولهم إنه لم يتم دعوتهم حتى الآن لتقديم المساعدة.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق بتوليدو أيضا أنهم لم يستجيبوا حتى الأن للحريق حتى الساعة 0328 بالتوقيت المحلي.