مباحثات باكستانية إيرانية لترتيب جولة ثانية من المفاوضات

بحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي مع السفير الإيراني لدى إسلام آباد رضا أميري الترتيبات المتعلقة بعقد جولة ثانية من محادثات السلام المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، والمقرر استضافتها في العاصمة الباكستانية.

وتناول اللقاء سبل الوصول إلى حلول مستدامة تسهم في خفض التوتر الإقليمي، عبر تفعيل المسارات الدبلوماسية وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الداخلية الباكستانية من الاجتماع تأكيد الوزير استكمال الاستعدادات الخاصة بالجولة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الوفود المشاركة.

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات

اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کیلئے کئے انتظامات پر گفتگو

کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی و مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور

وزیر داخلہ محسن نقوی نے حالیہ دورہ ایران بارے آگاہ کیا — Ministry of Interior GoP (@MOIofficialGoP) April 20, 2026



وجدد نقفي تأكيد بلاده على أهمية الحوار المباشر كوسيلة أساسية لحل النزاع بين طهران وواشنطن، مشيرًا إلى أن الحلول السلمية تمثل الضمان الحقيقي لاستقرار المنطقة.

من جانبه، أشاد السفير الإيراني بالدور الذي تقوم به باكستان في تهدئة الأوضاع، واعتبر أن تحركاتها تسهم بشكل إيجابي في دفع الجهود نحو التهدئة.