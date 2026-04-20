إعلان

مباحثات باكستانية إيرانية لترتيب جولة ثانية من المفاوضات

كتب : وكالات

02:23 م 20/04/2026

رئيس وزراء باكستان والرئيس الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي مع السفير الإيراني لدى إسلام آباد رضا أميري الترتيبات المتعلقة بعقد جولة ثانية من محادثات السلام المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، والمقرر استضافتها في العاصمة الباكستانية.
وتناول اللقاء سبل الوصول إلى حلول مستدامة تسهم في خفض التوتر الإقليمي، عبر تفعيل المسارات الدبلوماسية وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.
وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الداخلية الباكستانية من الاجتماع تأكيد الوزير استكمال الاستعدادات الخاصة بالجولة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الوفود المشاركة.


وجدد نقفي تأكيد بلاده على أهمية الحوار المباشر كوسيلة أساسية لحل النزاع بين طهران وواشنطن، مشيرًا إلى أن الحلول السلمية تمثل الضمان الحقيقي لاستقرار المنطقة.
من جانبه، أشاد السفير الإيراني بالدور الذي تقوم به باكستان في تهدئة الأوضاع، واعتبر أن تحركاتها تسهم بشكل إيجابي في دفع الجهود نحو التهدئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان إيران حرب إيران إسلام آباد

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

نصائح طبية

أخبار

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

