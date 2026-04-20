الرئيس اللبناني: محادثاتنا مع إسرائيل منفصلة عن الحرب في إيران

كتب : وكالات

02:03 م 20/04/2026

جوزيف عون

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المحادثات التي تجريها بلاده مع إسرائيل يجب أن تبقى منفصلة عن أي مفاوضات تتعلق بالصراع مع إيران، مشددًا على أن لكل مسار طبيعته الخاصة.
وجاءت تصريحاته عقب لقاء جمع سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع الماضي، في أول اجتماع مباشر من هذا النوع بين الجانبين منذ أكثر من أربعة عقود.
وأوضح عون أن بلاده تقف أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استمرار الحرب بكل تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والسيادية، أو الدخول في مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء النزاع وتحقيق استقرار طويل الأمد.
وأشار إلى أن هدف التفاوض يتمثل في وقف الأعمال القتالية، وإنهاء الوجود الإسرائيلي في المناطق الجنوبية، إضافة إلى انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليًا.
كما أكد استمرار الاتصالات للحفاظ على وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لانطلاق المفاوضات، لافتًا إلى دور أمريكي في دعم هذا المسار، حيث تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تثبيت التهدئة والتحضير للمحادثات.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أوضح أن الحكومة ملتزمة بخطة تقضي بنزع سلاح حزب الله كقوة عسكرية، في وقت تربط فيه إيران بين المسارين، وتطالب بوقف الضربات الإسرائيلية على الحزب كشرط لأي تهدئة أوسع.
وأفادت معلومات بأن المفاوضات قد تستمر خلال الأسبوع الجاري، على أن تبدأ بمرحلة أولى على مستوى السفراء، تليها مرحلة ثانية بقيادة وفد رسمي برئاسة السفير سيمون كرم.
وأكد عون تمسكه بخيار التفاوض، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا المسار في إنقاذ لبنان من تداعيات الأزمة.
في المقابل، دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى إشراك لبنان في أي مفاوضات تتعلق بوقف إطلاق نار شامل بين إيران والولايات المتحدة.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من مواقعها في جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لعشرة أيام، والتي يُتوقع أن تنتهي بنهاية الأسبوع.

فيديو قد يعجبك



انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
زووم

انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
انتكاسة مفاجئة.. 4 أبراج تواجه فترة صعبة وتحذيرات من قرارات متسرعة
علاقات

انتكاسة مفاجئة.. 4 أبراج تواجه فترة صعبة وتحذيرات من قرارات متسرعة
بعد الاتفاق الهش.. هل تقترب واشنطن وطهران من كسر الهدنة؟
شئون عربية و دولية

بعد الاتفاق الهش.. هل تقترب واشنطن وطهران من كسر الهدنة؟
"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
أخبار المحافظات

"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
هل يجوز إجهاض الجنين إذا شكّل خطرًا على حياة الأم؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
أخبار

هل يجوز إجهاض الجنين إذا شكّل خطرًا على حياة الأم؟.. عضو مركز الأزهر العالمي

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)