أعلنت وزارة السياحة والآثار، إطلاق نسخة مُطورة من المنصة الإلكترونية لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بما يضمن تجربة حجز أكثر سهولة ويسر.

وتعتمد النسخة الجديدة، وفق بيان الوزارة اليوم، على أحدث معايير تجربة المستخدم، حيث تم تقليل عدد خطوات الحجز، مع تقديم واجهة استخدام مبسطة تُمكّن الزائر من إتمام عملية الحجز بسرعة وكفاءة.

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن إطلاق المنصة المطورة يأتي في إطار توجه استراتيجي لتوحيد الهوية الرقمية للمتحف، من خلال اعتماد قناة رسمية واحدة فقط لحجز التذاكر، منبثقة عن الموقع الإلكتروني الرسمي، بما يعكس الطابع المؤسسي ويعزز ثقة المستخدمين.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان الرقمي للزائرين، خاصة في ظل رصد عدد من المواقع غير الرسمية التي تنتحل صفة المتحف وتروّج لبيع تذاكر مزيفة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرابط الرسمي فقط عند حجز التذاكر، وعدم التعامل مع أي مواقع غير موثوقة، حفاظًا على حقوق الزائرين وضمانًا لتجربة آمنة وميسرة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أن تكرار محاولات إنشاء صفحات وهمية على نطاقات مشابهة للنطاق التجاري (.com) قد دفع إلى التحول لاستخدام النطاق الوطني الرسمي (.eg)، الذي يتمتع بموثوقية حكومية، بما يسهم في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.

رابط منصة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

من المقرر تفعيل منصة الحجز المطورة اعتبارًا من اليوم، وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأكد "شعبان"، أنه سيستمر العمل على إتاحة حجز تذاكر دخول المتحف عبر الرابط الإلكتروني القديم: اضغط هنا

كمرحلة انتقالية، على أن يتم غلقه لاحقًا فور انتشار استخدام الرابط الجديد، ليصبح الرابط الوحيد الرسمي لحجز تذاكر دخول المتحف.

كما سيتم خلال هذه المرحلة إضافة خاصية إعادة التوجيه والروابط المتقاطعة (Cross-link) لضمان الربط بين الرابطين وتسهيل انتقال المستخدمين بسلاسة إلى المنصة الجديدة.

