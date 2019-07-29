ما نعرفه عن منفذ إطلاق النار على مهرجان "الثوم" بأمريكا

القاهرة – مصراوي:

قالت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا إن منفذ إطلاق النار في مهرجان "الثوم" بمدينة جليوري، هو شاب يدعى سانتينو ويليامز ليجان ويبلغ من العمر 19 عامًا.

وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص بجانب "ليجان"، وإصابة نحو 15 آخرين في المدينة التي يسكنها حوالي 50 ألف شخص وتعرف بأنها عاصمة الثوم في العالم.

يذكر أن مهرجان "الثوم" السنوي بالمدينة بدأ عام 1979، ويقام في حديثة كريماس هيل في الهواء الطلق، وينظمه عدد من السكان المتطوعين.

ويعرض المهرجان مواد غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات إيفيني رياس (13 عاما) لصحيفة "سان جوزيه ميركوري نيوز"، قالت فيها إنها اعتقدت في البداية أن إطلاق النار كان ألعابا نارية ثم رأت شخصا مصابا في ساقه.

وأضافت ”كنا على وشك الرحيل عندما رأينا رجلا يربط منديلا على ساقه لأنه مصاب.

وأضافت: "كان هناك طفل جريح على الأرض. وكان الناس يلقون الطاولات ويقطعون السياج للخروج".

كما ذكرت السلطات المحلية في المدينة التي تبعُد 80 ميلًا عن سان فرنسيسكو، إن "طفلًا يُدعى ستيفن لوسيانو روميرو، ويبلغ من العمر 6 أعوام".

وذكر شهود آخرون لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن المنفذ كان يطلق النار بشكل عشوائي على الحشود بواسطة سلاح آلي. وأضاف أحدهم للشبكة أن القاتل ظهر فجأة من خلف المسرح قبل أن يبدأ في إطلاق النار، وقتلته الشرطة سريعًا وإلا لكان عدد الضحايا أكبر بكثير.

انتقلت السلطات الأمريكية إلى المنطقة التي يسكن فيها الشاب ليجان منفذ الهجوم، وخرجوا حاملين بعض الحقائب.

وبالبحث عن معلومات حول القاتل ليجان، قالت سيدة تعيش في مدينة جليوري إن الشاب لن يسكن في منطقتها إلا قبل عام واحد.

وأضافت السيدة التي تحمل اسم جان ديكسون أن الشاب كان "لطيفًا، وعائلته عادية".

وتابعت أقوالها بحسب الشبكة الأمريكية الإخبارية "كيف سيتم التعامل مع الأمر؟ كيف ستتعامل أسرته مع حقيقة أن ابنهم قام بهذا الفعل الشنيع قبل أن يموت".

فيما تحقق الشرطة أيضًا في احتمالية وجود مطلق نار ثان، بحسب أقوال أحد الشهود.