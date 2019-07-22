بومبيو: "لإيران تاريخ من الكذب"

واشنطن - (د ب أ):

قال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، تعليقا على إصدار أحكام في إيران بحق عملاء للمخابرات الأمريكية:" إن لإيران تاريخ من الكذب".

وأضاف بومبيو فى تصريحات نقلتها شبكة"فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم"إنه جزء من طبيعتهم..الكذب على العالم".

وأوضح"إننى سوف أكون حريصا جدا تجاه أى تصريحات إيرانية بشأن ما يقومون به".

كانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن صدور أحكام تصل إلى الإعدام بحق عملاء تابعين للاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الإدارة العامة لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن أنها تمكنت من تفكيك شبكة تجسس من 17 عنصرا كانوا تلقوا تدريبات من جانب الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".

وأضافت أن أحكاما قضائية تصل إلى الإعدام قد صدرت بحقهم.