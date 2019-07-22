الشرطة الأسترالية تعتقل 4 صحفيين فرنسيين أثناء تغطيتهم احتجاجات بكوينزلاند

كانبرا - (د ب أ):

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على أربعة صحفيين فرنسيين، ووجهت إليهم تهم التعدي، أثناء تغطيتهم لعملية أحتجاج متعلقة بمنجم فحم "أداني" المثير للجدل في ولاية كوينزلاند شمالي البلاد.

وكانت مجموعة نشطاء "فرونت لاين أكشن أون كول" نظمت عملية الاحتجاج في ميناء "أبوت بوينت"- وهي محطة لتحميل الفحم يديرها منجم آداني للفحم - الواقع بالقرب من الحيد المرجاني العظيم.

وقالت شرطة كوينزلاند في بيان لها إنه قد تم اعتقال سبعة أشخاص عقب عملية الاحتجاج التي وقعت صباح اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إنه من بين المعتقلين أربعة مواطنين فرنسيين، تبلغ أعمارهم 29 و30 و32 و39 عاما، وجميعهم متهمين بالتعدي على خط سكة حديد.

كما تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أستراليين. ومن المقرر أن يمثل السبعة أمام المحكمة في الثالث من سبتمبر المقبل.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الصحفيون الفرنسيون مكبلي الأيدي، ثم يتم وضعهم في سيارة تابعة للشرطة.