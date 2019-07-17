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    الجيش اللبناني يلقي القبض على إرهابية بتنظيم "داعش"

    10:21 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    الجيش اللبناني يلقي القبض على إرهابية بتنظيم "داعش"

    الجيش اللبناني

    بيروت - (أ ش أ)

    أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على إرهابية من عناصر تنظيم (داعش) أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية.

    وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها مساء اليوم - أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط المتهمة، حيث تبين إنها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، كما أنها أرملة لإرهابي قتيل كان يتولى موقعًا قياديًا بارزًا في التنظيم ومسئولية تجنيد أشخاص وإلحاقهم بصفوفه.

    وأشارت إلى أن مخابرات الجيش ضبطت الإرهابية أثناء محاولتها دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وأنها أحيلت إلى سلطات التحقيق القضائية العسكرية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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    الجيش اللبناني داعش الإرهاب لبنان

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