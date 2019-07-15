إجلاء 470 ألف شخص في الصين بسبب الطقس السيئ

بكين- (أ ش أ):

أعلنت الصين مقتل وفقدان 17 شخصًا، وإجلاء 470 ألفا، اليوم الاثنين، بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي يشهدها وسط وشرقي وجنوبي البلاد، وأسفرت عن فيضانات وانهيار منازل.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية، التحذير من العواصف الممطرة، وتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة في مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وهونان وقوانغدونغ ويونان وسيتشوان، وكذلك منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة التبت ذاتية الحكم، فيما ارتفع مستوى هطول الأمطار في بعض هذه المناطق ليصل إلى 120 ملم.

كما سجلت 4 محطات هيدرومترية على طول نهر يانجتسي في مدينة شياننينج بمقاطعة هوبي وسط الصين وصول منسوب المياه عند مستوى خطير أدى معه إلى تفعيل أعمال مكافحة الفيضانات.​