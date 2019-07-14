  • عاجل:بعد قليل.. إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني بـ"ضربة قاصمة"

    01:24 م الأحد 14 يوليو 2019
    نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني بـ"ضربة قاصمة"

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    تل أبيب - (د ب أ):

    هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بتوجيه "ضربة قاصمة" إلى حزب الله اللبناني إذا ما قام بأي "حماقة".

    وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم:"سمعنا مؤخرا تبجحات (أمين عام حزب الله اللبناني حسن) نصر الله حول مخططاته الهجومية. ليكن واضحا أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل، فإننا سنسدد له وللبنان ضربة عسكرية قاصمة. ولكن, خلافا لنصرالله، لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا".

    وأضاف :"يكفي التذكير بأن نصرالله حفر أنفاقا إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة".

    يأتي هذا بعد تصريحات لنصرالله مؤخرا قال فيها إن إسرائيل لن تكون بمنأى إذا ما اندلعت حرب في المنطقة، وقال :"إسرائيل لن تكون محيَّدة في أي حرب في المنطقة، عندما تُفتح الحرب على إيران يعني أنها فُتحت في المنطقة كلها ... وكل دولة ستكون شريكة في الحرب على إيران ستدفع الثمن".

    وقال نصرالله" مسؤوليتنا في المنطقة أن نعمل كل ما بوسعنا لمنع حصول حرب أمريكية على إيران لأن هناك إجماع على أنها ستكون مدمرة".

    وحذر من أن حزب الله سيكون قادرا على استهداف كل إسرائيل إذا ما حدثت مواجهة جديدة، وأكد على أن "المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى".

    نتنياهو حزب الله لبنان تل أبيب

    الخبر التالى:

    جابان تايمز: اليابان والولايات المتحدة تعقدان محادثات تجارية الفترة المقبلة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان