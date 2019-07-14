نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني بـ"ضربة قاصمة"

تل أبيب - (د ب أ):

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بتوجيه "ضربة قاصمة" إلى حزب الله اللبناني إذا ما قام بأي "حماقة".

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم:"سمعنا مؤخرا تبجحات (أمين عام حزب الله اللبناني حسن) نصر الله حول مخططاته الهجومية. ليكن واضحا أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل، فإننا سنسدد له وللبنان ضربة عسكرية قاصمة. ولكن, خلافا لنصرالله، لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا".

وأضاف :"يكفي التذكير بأن نصرالله حفر أنفاقا إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة".

يأتي هذا بعد تصريحات لنصرالله مؤخرا قال فيها إن إسرائيل لن تكون بمنأى إذا ما اندلعت حرب في المنطقة، وقال :"إسرائيل لن تكون محيَّدة في أي حرب في المنطقة، عندما تُفتح الحرب على إيران يعني أنها فُتحت في المنطقة كلها ... وكل دولة ستكون شريكة في الحرب على إيران ستدفع الثمن".

وقال نصرالله" مسؤوليتنا في المنطقة أن نعمل كل ما بوسعنا لمنع حصول حرب أمريكية على إيران لأن هناك إجماع على أنها ستكون مدمرة".

وحذر من أن حزب الله سيكون قادرا على استهداف كل إسرائيل إذا ما حدثت مواجهة جديدة، وأكد على أن "المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى".