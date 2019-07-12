الجيش السوري يستعيد قرية في ريف حماة

دمشق- (د ب أ):

استعاد الجيش السوري والقوات الموالية السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة.

وقال أحد قادة القوات الحكومية السورية "تمكنت قواتنا بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة من السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية، بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" التي استقدمت الانتحاريين للهجوم على مواقع الجيش ".

وأكد القائد الميداني،الذي لم يتم تسميته، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "تمكن سلاح الجو من تدمير كل خطوط امداد المسلحين من بلدة كفرزيتا باتجاه الحماميات وتم قتل وجرح العشرات منهم ".

من جانبه قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لـ ( د. ب. أ ) " انسحبت قواتنا من قرية الحماميات وتلتها بعد تصديها لتسع محاولات من القوات الحكومية ، ولكن ما دفعنا للانسحاب كان كثافة القصف الجوي وليس التقدم البري حيث تجاوز عدد الغارات الجوية منذ صباح امس الخميس 400 غارة على محاور ريف حماة وادلب اكثر من 215 غارة للطيران المروحي و 65 غارة للطيران الروسي و135 غارة للطيران السوري ".

وأكد القائد العسكري "مقتل وجرح اكثر من 100 عنصر بينهم ضباط من القوات الحكومية والروسية وعناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني وفيلق القدس الفلسطيني ".

وأوضح القائد العسكري أن القوات المهاجمة وضعت كل قوتها لاستعادة السيطرة على الحماميات باعتبارها مدخل بلدة كرناز التي تضم اكبر قاعدة للقوات الروسية في ريف حماة الى جانب معسكر بريديج .

ومنذ 25 ابريل الماضي ، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية ، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.

وقد تسبب التصعيد الأخير في سوريا التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة بشأن إدلب.كانت موسكو وانقرة قد ابرمتا الهدنة في سبتمر الماضي لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.