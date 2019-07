لدواعٍ أمنية.. إغلاق السفارة الأمريكية في تونس

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس إغلاق أبوابها، اليوم الاثنين، لدواعٍ أمنية، بحسب بيان على موقعها الالكتروني.

ولم تُدلِ السفارة بتفاصيل أخرى، أو ما إذا كان الإغلاق سيستمر إلى ما بعد الاثنين.

وقالت السفارة، في بيان نشرته بالإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي: "ستُغلق السفارة أبوابها أمام العامّة يوم الاثنين، 1 يوليو، على أن تستقبل رعايا بلادها للحالات الطارئة".

Alert- U.S. Embassy Tunis, Tunisia closed July 1st. Due to security concerns, the U.S. Embassy will be closed to the public on Monday, July 1st, except for emergency services.