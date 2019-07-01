  • عاجل:المصرية للاتصالات تعلن باقات إنترنت بسرعات وأسعار جديدة (جدول)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    لدواعٍ أمنية.. إغلاق السفارة الأمريكية في تونس

    10:54 ص الإثنين 01 يوليه 2019
    لدواعٍ أمنية.. إغلاق السفارة الأمريكية في تونس

    السفارة الأمريكية في تونس

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت السفارة الأمريكية في تونس إغلاق أبوابها، اليوم الاثنين، لدواعٍ أمنية، بحسب بيان على موقعها الالكتروني.

    ولم تُدلِ السفارة بتفاصيل أخرى، أو ما إذا كان الإغلاق سيستمر إلى ما بعد الاثنين.

    وقالت السفارة، في بيان نشرته بالإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي: "ستُغلق السفارة أبوابها أمام العامّة يوم الاثنين، 1 يوليو، على أن تستقبل رعايا بلادها للحالات الطارئة".

    وفي وقت سابق، ناشدت السفارة الأمريكية رعاياها إلى عدم الذهاب إلى وسط العاصمة التونسية وضواحيها ومُتابعة وسائل الإعلام المحليّة حول الوضع الأمني في البلاد.

    يأتي ذلك بعد وقوع تفجيرين في تونس، الخميس الماضي، نفّذهما انتحاريان من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط 8 جرحى.

    السفارة الأمريكية في تونس تونس إغلاق السفارة الأمريكية دواعٍ أمنية مواقع التواصل الاجتماعي

    الخبر التالى:

    زيادة ثروات أثرياء فرنسا بأسرع وتيرة في العالم خلال النصف الأول من العام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان