مسؤول كوري جنوبي:اتفاق بين سول وواشنطن لزيارة ترامب الثانية للبلاد

سول- (د ب أ):

ذكر مسؤول كوري جنوبي اليوم الجمعة أنه تم التوصل لاتفاق بين سول وواشنطن لترتيب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية مضيفا أن المكتب الرئاسي في سول سيحدد الجدول الزمني النهائي.

وقالت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي كوريا الجنوبية، لمدة يومين، بعد حضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، يومي 28 و29 حزيران/يونيو.

وخلال الزيارة، من المتوقع أن يناقش الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن ودونالد ترامب التعاون بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقد أعلنت سول وواشنطن عن الزيارة في الشهر الماضي، ولكن لم يكن معلومًا ما إذا كانت الزيارة ستتم قبل قمة العشرين أم بعدها.

واتفق الجانبان على مناقشة تفاصيل جدول الزيارة من خلال المزيد من المشاورات.

يشار إلى أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات بسبب التجارب النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

كان اجتماعان لترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون ،تم عقدهما في سنغافورة عام 2018وفيتنام العام الجاري ، قد فشلا في التوصل إلى اتفاق بشان الاسلحة النووية لبيونج يانج.