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    صور- ترامب يشارك في الاحتفال بذكرى إنزال نورماندي

    01:21 م الأربعاء 05 يونيو 2019
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    القاهرة- (مصراوي):

    انضم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاحتفال بالذكرى 75 لعملية إنزال نورماندي في مدينة بورنماوث البريطانية، في حضور الملكة إليزابيث الثانية وعدد من قادة العالم.

    ويشارك في الاحتفال ممثلون من كل الدول التي شاركت في العملية، بجانب 15 من قادة العالم تستضيفهم رئيسة الوزراء تريزا ماي، من بينهم كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى 300 محارب سابق.

    وإنزال نورماندي هي العملية العسكرية المجمعة الأكبر في التاريخ، إذ قامت القوات البرية والبحرية والجوية لدول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بإنزال عشرات الآلاف من الجنود أمام سواحل نورماندي بفرنسا عام 1944.

    ترامب ذكرى إنزال نورماندي مدينة بورنماوث الملكة إليزابيث

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