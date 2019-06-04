ترامب يجدد مطالبته للمكسيك بوقف تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود

واشنطن (أ ش أ)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مطالبته للمكسيك بوقف جميع عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة بين البلدين، في أحدث إشارة لرفضه التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على أكبر شريك تجاري للبلاد.

وكتب ترامب، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يجب على المكسيك أن تظهر حسن نيتها وتوقف فورا تدفق الأشخاص والمخدرات عبر بلادها إلى حدودنا الجنوبية ، يمكنهم القيام بذلك إذا أرادوا"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريح ترامب يأتي في نفس يوم وصول عدد من كبار المسئولين المكسيكيين من بينهم وزير الخارجية مارسيلو إبرارد إلى واشنطن لإجراء محادثات مع إدارة ترامب لتجنب الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 5 بالمائة على جميع الواردات من المكسيك بدءا من 10 يونيو الجاري إذا لم توقف جميع عمليات الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة ، وهو هدف لم يتحقق في التاريخ الحديث.

وقد اتخذ هذا القرار مجموعة صغيرة من مستشاري ترامب بينما عارضه الكثيرون في إدارته الذين يخشون أن يضر ذلك بالاقتصاد ويوقف التقدم نحو التصديق على صفقة تجارية جديدة في أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون المكسيكيون في البيت الأبيض بعد غد الأربعاء مع مسئولي الإدارة الأمريكية، إلا أن ترامب لن يحضر ، إذ يقوم اليوم بزيارة رسمية لبريطانيا تستمر يومين.