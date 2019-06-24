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    ترامب يزور كوريا الجنوبية الاسبوع المقبل

    12:34 م الإثنين 24 يونيو 2019
    ترامب يزور كوريا الجنوبية الاسبوع المقبل

    دونالد ترامب

    سول - (د ب أ):

    من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 29 و30 من يونيو الجاري.

    ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدثة باسم القصر الرئاسي، جو مين-جونج، قولها اليوم الاثنين في بيان صحفي، إن ترامب سيعقد لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن، يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو.

    وسيكون لقاء القمة المرتقب هو الثامن منذ تنصيب الرئيس مون، ويأتي بعد 80 يوما من لقاء القمة الأخير بين البلدين، والذي انعقد بواشنطن في إبريل الماضي.

    وقالت المتحدثة إن زيارة ترامب تأتي تلبية لدعوة مون التي وجهها له أثناء قمتهما الأخيرة في أبريل الماضي.

    ترامب سول كوريا الجنوبية

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