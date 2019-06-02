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انتشال جثمانين عقب انقلاب قارب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

08:18 م الأحد 02 يونيو 2019
انتشال جثمانين عقب انقلاب قارب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

الهجرة غير الشرعية - أرشيفية

جنيف - أ ش أ

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة انتشال جثمانين على الأقل، اليوم الأحد، قبالة سواحل ليبيا، بعد انقلاب قارب يحمل عشرات المهاجرين المتجهين إلى أوروبا.وأوضحت المنظمة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن القارب كان يحمل أكثر من 95 مهاجرا، وقد انقلب قبالة سواحل بلدة جارابولي التي تبعد مسافة 60 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.

وتم حتى الآن إنقاذ 73 مهاجرًا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال و25 امرأة، ونقلوا إلى مخيم للاجئين في طرابلس، بينما مازالت جهود البحث مستمرة عن المفقودين.

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الهجرة غير الشرعية ليبيا انقلاب قارب المنظمة الدولية للهجرة

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