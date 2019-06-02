ترامب يطلب من بريطانيا توخي الحذر من "هواوي"

واشنطن- أ ش أ:

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بريطانيا أن تكون في منتهى الحذر حيال إشراك مجموعة "هواوي" الصينية في تطوير شبكة "فايف جي" على أراضيها؛ وذلك فى إطار العقوبات الاقتصادية التى تفرضها السلطات الأمريكية على المنتجات الصينية .

وقال ترامب ـ في تصريحات أوردتها قناة الحرة الإخبارية اليوم الأحد، إن لدى بريطانيا بدائل أخرى، ويجب على الجميع توخي الحذر من وجهة نظر أمنية.

وفي ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدرجت إدارة ترامب "هواوي" على لائحة الشركات المشبوهة التي من غير المسموح بيعها معدات تقنية؛ خشية أن تستخدمها بكين لغايات تجسسية.