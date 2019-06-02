  • عاجل:ارتفاع الحرارة مستمر.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    ترامب يطلب من بريطانيا توخي الحذر من "هواوي"

    08:18 ص الأحد 02 يونيو 2019
    ترامب يطلب من بريطانيا توخي الحذر من "هواوي"

    دونالد ترامب

    واشنطن- أ ش أ:

    طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بريطانيا أن تكون في منتهى الحذر حيال إشراك مجموعة "هواوي" الصينية في تطوير شبكة "فايف جي" على أراضيها؛ وذلك فى إطار العقوبات الاقتصادية التى تفرضها السلطات الأمريكية على المنتجات الصينية .

    وقال ترامب ـ في تصريحات أوردتها قناة الحرة الإخبارية اليوم الأحد، إن لدى بريطانيا بدائل أخرى، ويجب على الجميع توخي الحذر من وجهة نظر أمنية.

    وفي ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدرجت إدارة ترامب "هواوي" على لائحة الشركات المشبوهة التي من غير المسموح بيعها معدات تقنية؛ خشية أن تستخدمها بكين لغايات تجسسية.

    هذا المحتوى من

    دونالد ترامب مجموعة هواوي الصينية العقوبات الاقتصادية السلطات الأمريكية بريطانيا

    الخبر التالى:

    البرلمان الاسكتلندي يصوت لصالح حظر ضرب الأطفال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان