إعلان

إيطاليا.. اعتقال مئات الأشخاص خلال مداهمة لأوكار المخدرات

كتب : مصراوي

08:28 م 20/12/2025

الشرطة الإيطالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روما - (د ب أ)

ألقت السلطات الإيطالية القبض على مئات الأشخاص في مداهمة واسعة النطاق مرتبطة بالمخدرات في عدة مدن فضلا عن مصادرة نحو 1.4 طن متري من المواد المخدرة .

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم السبت، بأن المداهمة جاءت ضمن عملية منسقة تستهدف الجريمة المنظمة في عدة أقاليم. وبالتحديد تم القبض على 384 شخصا وتوجيه 655 اتهاما، وفقا لوكالة أنسا.

وصادر المحققون إجمالا 35 كيلوجراما من الكوكايين و1370 من منتجات القنب وكيلوجراما واحدا من الهيروين.

وأفادت وكالة أنسا بأن المحققين بالحملة المتنقلة في أنحاء عديدة من إيطاليا عثروا على 41 سلاحا ناريا و80 سلاحا أبيض وأكثر من 300 ألف يورو (351386 دولار) نقدا. وتم اعتبار الأموال من عائدات تهريب المخدرات.

وذكرت تقارير أن التجارة تجري من خلال متاجر القنب؛ لذلك كانت هناك عمليات تفتيش وفحص مستهدفة لبيع المنتجات في متاجر القنب.

ومن بين 300 متجر قنب تم فحصها، تمت مصادرة محتويات خمسة متاجر في ثلاث مدن مختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الإيطالية مداهمة أوكار المخدرات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر