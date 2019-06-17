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    مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على مطار أبها في السعودية

    08:30 م الإثنين 17 يونيو 2019
    مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على مطار أبها في السعودية

    هجمات الحوثيين على مطار أبها في السعودية

    القاهرة - مصراوي:

    قال مجلس الأمن، إنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية إلا عبر المسار السياسي.

    وتابع المجلس، في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، أن المجلس يؤيد جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بشكل كامل، مطالبًا أطراف النزاع في اليمن باحترام القانون الدولي الإنساني.

    وأدان المجلس في بيانه هجوم الحوثيين على مطار أبها في السعودية، منوهًا إلى أن الهجوم ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

    وأعرب المجلس عن تعاطفه مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية.

    السعودية مطار أبها الحوثيين مجلس الأمن

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