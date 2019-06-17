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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة هونشو اليابانية

04:48 ص الإثنين 17 يونيو 2019
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة هونشو اليابانية

زلزال في اليابان - أرشيفية

(أ ش أ):

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالًا تبلغ شدته 5.2 درجة وقع في شمال شرق جزيرة هونشو اليابانية، اليوم الاثنين.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أي أضرار أو خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي قالت الوكالة، إنه وقع في محافظة أبراكي على عمق 27 كيلومترًا، وكان مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي أعلن أمس الأحد أن زلزالًا بقوة 7.4 درجة وقع في جزر كيرماديك في جنوب المحيط الهادي.

هذا المحتوى من

Asha
اليابان زلزال طوكيو هونشو
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