بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه تجاه تنامي التوترات في الخليج

روما (د ب أ)

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إنه يشعر بالقلق بسبب تنامي التوترات في منطقة الخليج.

وأضاف البابا خلال زيارة لإحدى مناطق إيطاليا: "أتابع بقلق زيادة التوترات في الخليج".

وتابع: "أحث الجميع على استخدام موارد الدبلوماسية لحل المشكلات المعقدة في الشرق الأوسط".

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي "القيام بكل الجهود" لتشجيع الحوار والسلام.