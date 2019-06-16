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بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه تجاه تنامي التوترات في الخليج

10:14 م الأحد 16 يونيو 2019
بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه تجاه تنامي التوترات في الخليج

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روما (د ب أ)

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إنه يشعر بالقلق بسبب تنامي التوترات في منطقة الخليج.

وأضاف البابا خلال زيارة لإحدى مناطق إيطاليا: "أتابع بقلق زيادة التوترات في الخليج".

وتابع: "أحث الجميع على استخدام موارد الدبلوماسية لحل المشكلات المعقدة في الشرق الأوسط".

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي "القيام بكل الجهود" لتشجيع الحوار والسلام.

البابا فرنسيس الفاتيكان روما منطقة الخليج إيطاليا

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