بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه تجاه تنامي التوترات في الخليج
10:14 م الأحد 16 يونيو 2019
روما (د ب أ)
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إنه يشعر بالقلق بسبب تنامي التوترات في منطقة الخليج.
وأضاف البابا خلال زيارة لإحدى مناطق إيطاليا: "أتابع بقلق زيادة التوترات في الخليج".
وتابع: "أحث الجميع على استخدام موارد الدبلوماسية لحل المشكلات المعقدة في الشرق الأوسط".
وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي "القيام بكل الجهود" لتشجيع الحوار والسلام.
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