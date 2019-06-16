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    حول العالم في 24 ساعة: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية

    01:00 ص الأحد 16 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية

    اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودي

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية، صاروخ باليستي في سماء مدينة أبها، جنوبي غرب المملكة.

    السعودية إيران الحوثيون أبها الصواريخ الباليستية الصين فلسطين

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