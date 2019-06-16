حول العالم في 24 ساعة: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية، صاروخ باليستي في سماء مدينة أبها، جنوبي غرب المملكة.
الأخبار المتعلقة
-
ولي العهد السعودي: اضطرابات المنطقة مصدرها داعش والقاعدة والإخوان
-
بن سلمان": لن نقبل بوجود مليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا
-
أول تعليق من ولي العهد السعودي على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان
-
التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه أبها
-
"بن سلمان": لا نريد حربًا في المنطقة.. ولن نتردد في الدفاع عن مصالحنا
-
العربية: اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
1209
-
621
-
402
-
281
-
189
-
176
-
144
-
138
-
132
-
95