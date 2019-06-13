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    بيان من قطر حول الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان

    10:17 م الخميس 13 يونيو 2019
    بيان من قطر حول الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان

    وزارة الخارجية القطرية

    القاهرة – مصراوي:

    أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا، الخميس، أدانت فيه استهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان وذلك بغض النظر عن هوية الفاعل.

    وحذرت في بيان "من العبث بأمن منطقة الخليج والمنطقة ككلّ كما تطالب بتحقيق دولي عاجل يكشف الحقائق ويضع جميع الأطراف الضالعة أمام مسؤولياتها القانونية".

    كما اعتبرت الدوحة أن الهجوم يعدّ تهديدا مباشرا على أمن المنطقة وتحذر من تداعياته الخطيرة على أمن وسلامة مسارات التجارة الدولية، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس ووقف التصعيد.

    واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشكل مباشر إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي نفط، في إطار سلسلة الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية بالمنطقة.

    وزارة الخارجية القطرية ناقلة نفط خليج عمان هجمات ناقلات النفط

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