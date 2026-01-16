إعلان

اليمن: وحدات عسكرية جديدة من قوات درع الوطن تصل إلى عدن

كتب : مصراوي

03:56 م 16/01/2026

قوات درع الوطن الحكومية

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت قوات درع الوطن الحكومية في اليمن اليوم الجمعة وصول وحدات عسكرية جديدة تابعة لها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وأكد بيان لقوات قوات درع الوطن، وصول وحدات عسكرية جديدة لها إلى العاصمة المؤقتة عدن ضمن مهام تعزيز الأمن والاستقرار في إطار مؤسسات الدولة.

وأضاف البيان أن هذه الوحدات تأتي في مسار خطط الانتشار المنظم ضمن سلسلة من التعزيزات المستمرة لتجسيد الانضباط والجاهزية.

واعتبر البيان أن وصول هذه القوات بهدف دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة بما يضمن حماية المواطنين وصون السلم المجتمعي.

وتشكلت قوات درع الوطن في عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وهي تأتمر بأمره بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

ومؤخرا، بسطت الحكومة اليمنية نفوذها على عدن بعد انتشار قوات درع الوطن إضافة إلى قوات ألوية العمالقة التي باتت موالية للحكومة والتحالف بقيادة السعودية.

قوات درع الوطن الحكومية اليمن عدن

فيديو قد يعجبك



- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة