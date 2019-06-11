مطالبات كويتية بموقف من إيران بعد نشر خريطة "عبادان الجنوبية"

الكويت- (أ ش أ):

استنكر باحثان كويتيان الادعاءات الإيرانية، التي جاءت في خريطة أرشيفية نشرها موقع إيراني، وتضم الكويت إلى إيران، وتطلق عليها "عبادان الجنوبية".

وطالب الباحثان عقب تفنيدهما للمزاعم الإيرانية، وزارة الخارجية الكويتية، برد حازم على طهران، مؤكدين أن إيران لم تراع حدود الدين والجوار.

من جهته، أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتور مدوس الرشيدي – في تصريح صحفي- أن هذه الادعاءات تخالف الحدود الجغرافية؛ وقال إن الحدود العربية تصل لشرق إيران نفسها، بل أن التاريخ يؤكد أن "الأحواز" نفسها كانت دولة عربية.

وأضاف الرشيدي أن إيران تحاول جس النبض من خلال تلك الخريطة الوهمية، خاصة وأن طموحاتها لابتلاع المنطقة مازالت قائمة، وهو ما يتضح من خلال إطلاقها على الخليج العربي عبارة "الخليج الفارسي"، في إطار محاولاتها الدائمة لاستفزاز الجزيرة العربية.

بدوره، استنكر الباحث الكويتي مشعل النامي - في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر" - الادعاء الإيراني، مطالبًا بموقف حازِم للرد على تلك الادعاءات، مشددًا على أن ادعاء طهران بأن الكويت هي "عبادان الجنوبية"، يستلزم موقفًا حازمًا من وزارة الخارجية الكويتية، ومن كل مواطن كويتي شريف.

وقال النامي: "إيران التي تحتل الأحواز، والساحل العربي، والجزر الإماراتية الثلاث، وأجزاء من أذربيجان، وكردستان، وبلوشستان، من الطبيعي أن تطمع في الكويت".