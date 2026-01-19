إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

01:06 م 19/01/2026

سعر الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 60 جنيهًا، مسجلاً قمة تاريخية جديدة بمنتصف تعاملات الاثنين 19-1-2026، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4153 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5340 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6230 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7120 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71200 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 221432 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 356000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.54% إلى نحو 4666 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

