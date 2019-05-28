مستشار ترامب يصل الإمارات لمناقشة "قضايا أمنية" بالمنطقة

القاهرة - مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، إنه وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات مع المسئولين حول قضايا هامة بالمنطقة.

وأضاف بولتون عبر حسابه على موقع تويتر أنه سوف يجري محادثات يوم الأربعاء بشأن "القضايا الأمنية المهمة في المنطقة".

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات نفط في الخليج. وأنحت واشنطن، وهي حليف مقرب للسعودية والإمارات، منافستي إيران الإقليميتين، باللائمة في الهجمات على طهران، التي نفت تلك الاتهامات.