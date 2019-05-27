بالصور.. كيف بدت بيرو بعد أقوى زلزال تشهده منذ 12 عامًا؟

كتبت – إيمان محمود:

في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، هزّ زلزال قوي دولة بيرو الواقعة غربي أمريكا الجنوبية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 26 آخرين، بالإضافة إلى إحداث أضرارًا مادية بالغة، وأصبحت 51 عائلة دون مأوى.

وأفادت سلطات بيرو أن الزلزال كان بقوة تراوحت ما بين 7.5 إلى 8 درجات، ومركزه على عمق 110 كم، وضرب منطقة غابات أمازونية في شمال البلاد.

وقال منسق شؤون الدفاع المدني ريكاردو سيخاس، في تصريح إذاعي: "لقد أبلغنا بمقتل شخص نتيجة سقوط صخرة على منزله في إقليم هوارانجو بمنطقة كاجاماركا".

وأسرعت السلطات في بيرو الخطى لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، ومساعدة السكان في تفادي الخطر.

وحسب "رويترز" غادر رئيس بيرو مارتن فيزكارا العاصمة ليما، صباح الأحد، لتفقد الأضرار التي خلفها الزلزال القوي.

وقال فيزكارا للصحفيين "هذا الزلزال قوي للغاية، وهو أكبر زلزال شهدته البلاد خلال 12 عامًا.. منذ عام 2007".

وذكر مسؤولو الطوارئ أن شخصًا واحدا على الأقل قُتل في منطقة كاخاماركا بعد سقوط صخرة على منزله.

وأفاد مركز الطوارئ الوطني في بيرو، عن تعرّض العديد من المدارس والكنائس والمستشفيات والمراكز الطبية لأضرار.

وشعر السكان في أنحاء البلاد بالزلزال، وشعر به كذلك مواطنون في كولومبيا والإكوادور.

وهناك تقارير محلية عن انقطاع الكهرباء في مدن وبلدات في منطقة لوريتو كما أوضحت صور ومقاطع مصورة على الإنترنت شقوقًا وأضرارا بالجدران والأرض.