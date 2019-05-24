سفير مصر بتنزانيا: العلاقات بين البلدين تشهد زخما كبيرا منذ زيارة السيسي

دار السلام (أ ش أ)

أكد سفير مصر في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا، أن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تشهد زخما كبيرا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار السلام في أغسطس 2017، مشيرا إلى حرص مصر على دعم وتعزيز خطط التنمية التنزانية.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها السفير خلال حفل الإفطار الذي أقامه الخميس بمناسبة شهر رمضان بحضور البابا "ثيودوروس الثاني" بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، والذي يقوم بزيارة لتنزانيا خلال الفترة من 15 إلى 23 مايو الحالي.

كما شارك في حفل الإفطار: فضيلة الشيخ أبوبكر زبير بن على مفتي تنزانيا ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التنزاني، وأعضاء المجلس، وشيخ دار السلام "الهادي موسى"، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالخارجية التنزانية، وسفراء عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والإسلامية، فضلاً عن ممثلي كنائس وجمعيات دينية إسلامية تنزانية ووسائل إعلام محلية.

وقال السفير أبو الوفا إن هذه المناسبات تسهم في دعم التواصل بين مختلف الديانات والثقافات وتعزيز قيم التعايش والتفاهم المشترك.

كما استعرض السفير المصري أولويات واهتمامات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، وتاريخية وخصوصية العلاقات بين مصر وتنزانيا، حيث يحتفل البلدان خلال العام الحالي بمرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

من جانبه أعرب البابا "ثيودوروس الثاني" عن سعادته لزيارته لتنزانيا، معبرا عن تقديره لقيم المشاركة والتسامح والتعايش في سلام بين مختلف الديانات، والتي جسدها حفل الإفطار.