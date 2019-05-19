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    نشوب حريق في المدينة المنورة

    02:46 م الأحد 19 مايو 2019
    نشوب حريق في المدينة المنورة

    حريق المدينة المنورة

    القاهرة - مصراوي:

    تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، من إخماد حريق محدود نشب في مدخنة مطعم أحد فنادق المدينة المنورة.

    وتم إخلاء 35 نزيلا من الفندق، الواقع في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

    وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: "تلقت عمليات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة فجر اليوم بلاغا عن حادث حريق محدود في مدخنة مطعم بالدور الثالث بفندق بالمنطقة المركزية مكون من 13 دورا، إذ تمت السيطرة على الحادث وإخماده دون إصابات ولله الحمد وإخلاء ٣٥ نزيلا احترازيا وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص".

    حريق المدينة المنورة.JP1G

    المدينة المنورة حريق الدفاع المدني السعودي

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