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    وفاة رئيس موريتانيا الأسبق عن 76 عامًا

    01:46 م السبت 16 مارس 2019
    وفاة رئيس موريتانيا الأسبق عن 76 عامًا

    ولد أحمد الولي

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت عائلة الرئيس ولد أحمد الولي، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، عن رحيله اليوم السبت، عن عمر ناهز 76 عاما.

    وتولى الرئيس الراحل حكم موريتانيا لعدة أشهر، بين الثالث من حزيران 1979، والرابع من يناير 1980، قبل أن يتنازل عن الحكم للرئيس محمد خونه ولد هيداله، ومنذ ذلك الوقت اعتزل المشهد السياسي، لكنه عاد للظهور مجددا لمرات قليلة خلال مراسم تنصيب الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وخلال أنشطة سياسية مع الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

    وانخرط الرئيس الراحل في الجيش الموريتاني منذ العام 1960، وتولى عدة مواقع قيادية.

    وانضم لاحقا لـ "لجنة الوطنية للإنقاذ الوطني"، بعد أن تمكنت، بقيادة قائد الجيش وقتذاك المصطفى ولد محمد السالك، من إنهاء سلطة الرئيس الأسبق، المختار ولد دادة، في العاشر من يوليو 1978 بانقلاب غير دموي.

    وتولى محمد محمود ولد أحمد الولي، الرئاسة عقب استقالة ولد محمد السالك على خلفية تبعات أزمة "حرب الصحراء".

    ولد أحمد الولي موريتانيا وفاة رئيس موريتانيا الأسبق

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