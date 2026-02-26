ما تفاصيل المقترح الذي قدمته إيران لأمريكا في محادثات جنيف؟

كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، الخميس، أن المقترح الذي قدمته طهران في مفاوضات جنيف يركز بشكل أساسي على رفع العقوبات الاقتصادية والتعامل مع بواعث القلق الأمريكي.

وأوضح المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن المقترح يتضمن مسارات فنية وعملية ومعطيات تثبت عدم رغبة طهران في امتلاك سلاح نووي، مع التأكيد الصارم على أن تخصيب اليورانيوم يمثل حقا سياديا لا يمكن التنازل عنه، عارضا في الوقت ذاته تجميدا مؤقتا للتخصيب لفترة زمنية محدودة فقط.

وشدد المسؤول الإيراني، على أن مبدأ تصفير التخصيب للأبد أو تفكيك المنشآت النووية ونقل مخزون اليورانيوم إلى الخارج مرفوض كليا من جانب طهران، موضحا أن المقترح الإيراني يعرض بدلا من ذلك خفض مخزون اليورانيوم لدرجات تخصيب متدنية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التركيز على مبدأ الشفافية الكاملة لضمان الطابع السلمي للبرنامج.

وفي الوقت نفسه، أكد المسؤول الإيراني أن المبادرة لا تتضمن أي أفكار تتعلق بالمنظومات الصاروخية أو البرامج الدفاعية الإيرانية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن جولة مفاوضات اليوم في جنيف استمرت لما يقارب 3 ساعات، بحضور وزير خارجية عُمان ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن فريقي التفاوض الأمريكي والإيراني طرحا وجهات نظرهما بجدية تامة، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف المحادثات بحبوب الساعة الـ6 مساء بالتوقيت المحلي لمواصلة النقاش حول الملف النووي ورفع العقوبات، رغم وجود شكوك إيرانية بشأن جدية واشنطن نتيجة تصريحات متناقضة لمسؤولين أمريكيين.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن المبادرات المقدمة تتسم بالواقعية والقدرة على التنفيذ الفوري للوصول لاتفاق، لافتة إلى أن بعض المقترحات المطروحة خلال جلسات اليوم تحتاج للعودة إلى العواصم للتشاور مع القيادات العليا.

ووصف المسؤول الإيراني، المقترح بأنه "جاد سياسيا وخلاق فنيا"، ويهدف لتحقيق المصالح المشتركة خاصة في البعد الاقتصادي، مع التمسك بالمواقف الثابتة التي تضمن حماية المقدرات الوطنية الإيرانية في أي صفقة محتملة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الوفد الأمريكي في جنيف حمل مطالب تتمثل في تدمير المواقع النووية الإيرانية الثلاثة، وتسليم مخزون اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي، إلى أن الجانب الإيراني قدم مسودة اقتراح مرتقب بشأن إبرام صفقة نووية.