زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جنوب شرقي بوليفيا

واشنطن- (د ب ا):

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، جنوب شرقي بوليفيا .

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية،في موقعها الإلكتروني ، إن الزلزال وقع على بعد نحو 55 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كوتشابامبا الواقعة جنوب شرقي بوليفيا.

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات او اضرار مادية جراء الزلزال.

كان زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر قد ضرب في شهر ابريل الماضي جنوب شرق بوليفيا .