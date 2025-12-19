إعلان

زيلينسكي يجري أول محادثات رسمية مع رئيس بولندا في وارسو

كتب : مصراوي

10:36 ص 19/12/2025

فلاديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وارسو- (د ب أ)

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس البولندي كارول ناوروكي في وارسو صباح اليوم الجمعة، في أول محادثات رسمية بين رئيسي الدولتين.

وقال المتحدث باسم رئيس بولندا إن المحادثات ستتناول قضايا الدفاع والاقتصاد والتاريخ المشترك للجارتين. ويشترك البلدان في تاريخ يشوبه توترات.

يشار إلى أن بولندا، وهي عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، مؤيد قوي لأوكرانيا، منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022 واستقبلت حوالي مليون لاجئ أوكراني.

ومع ذلك، أدلى ناوروكي، وهو محافظ قومي ومعارض لرئيس الوزراء دونالد توسك بتصريحات تشكك في أوكرانيا. وأيد اعتماد مدفوعات الضمان الاجتماعي للاجئين في الحرب الأوكرانية على العمل ودفع الضرائب.

وبصفته مؤرخا محترفا، دعا ناوروكي إلى تغيير في كيفية التعامل مع أوكرانيا، فيما يتعلق بـ"قضايا تاريخية مهمة عالقة".

وتشير هذه التصريحات إلى عمليات الطرد العرقي والمجازر التي وقعت في الفترة ما بين عامي 1943 و1945، لاسيما في منطقة فولينيا التي كانت سابقا جزءا من بولندا وهي الآن جزء من أوكرانيا وقتل الجيش المتمرد الأوكراني ما يصل إلى 100 ألف بولندي في ذلك الوقت.

وسمحت أوكرانيا للمرة الأولى مؤخرا بعمليات تنقيب للعثور على الضحايا. ويعتقد الكثير من البولنديين إنه يتعين على أوكرانيا إظهار مشاركة أكبر في الكشف عن هذا الفصل المظلم في تاريخهما المشترك، لاسيما فيما تساعد بولندا الآن البلاد في حربها مع روسيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الرئيس البولندي كارول ناوروكي الاتحاد الأوروبي بولندا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة