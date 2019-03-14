مبعوث ترامب بعد استهداف تل أبيب: إسرائيل لها الحق في حماية مواطنيها

القاهرة – مصراوي



قال مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، الخميس، إن إطلاق صواريخ على تل أبيب هو ما يمنع العالم من تقديم المساعدات لمواطني قطاع غزة.

وكتب جرينبلات عبر حسابه بموقع تويتر، إن حركة حماس "تقمع بعنف" المواطنين المتظاهرين ضد حكمها في القطاع، و"الآن تطلق الصواريخ نحو مدن إسرائيل".

ووصف مساعد الرئيس الأمريكي القصف بأنه "سافر"، وقال: "هذا ما يمنع العالم من مساعدة شعب غزة. ندعم بقوة إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها. دائمًا".

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ نحو تل أبيب، في حين أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تقف وراء العملية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه منظومة القبة الحديدة لم تعترض أي من الصاروخين الذين أطلقا من قطاع غزة نحو تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، في وقت ذكرت وسائل محلية فلسطينية أن سلطات تل أبيب طالبت مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ.

من جانبه يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل طارئ مع مسئولين بارزين بحكومته من أجل مناقشة التطورات على الأرض.

ويعاني نتنياهو من أزمة داخلية بعد توجيه اتهامات بالفساد له، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية في الشهر المقبل.