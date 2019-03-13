إسرائيل: حزب الله يعمل على إقامة بنية سرية في الجولان

تل أبيب - (د ب أ):

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن أن حزب الله يعمل على إقامة بنية سرية في الجانب الخاضع للسيطرة السورية في هضبة الجولان بهدف استخدامها في أي مواجهة مع إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "المحور الشيعي يحاول إقامة وتثبيت وحدة سرية، لتتمتع بقدرات أكبر من الماضي، للعمل ضد إسرائيل انطلاقًا من الشق السوري لهضبة الجولان".

وأضاف :"بعدما فقد حزب الله شرعية بقائه العلني في سورية مع انتهاء الحرب الداخلية، قررت قيادة المحور الشيعي محاولة إعادة إنشاء وتموضع وحدة سرية لتكون قادرة على العمل ضد إسرائيل وقت الحاجة".

وذكر أن "إنشاء الوحدة يتم من خلال الاعتماد على أُطر حزب الله الأخرى القائمة في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى بنية تحتية ووحدات في الجيش السوري وسكان سوريين في الشق السوري من هضبة الجولان".

وأضاف أنه يتم خلال هذه المرحلة "تجميع معلومات عن مواقع قائمة وتابعة للجيش السوري ... ويُتوقع أن يتم استخدام هذه المواقع من قبل الوحدة السرية دون علم عناصر الجيش السوري".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤول عسكري أن الجيش "يعمل جاهدا بوسائل سرية وعلنية لإبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل". وأضافت الهيئة أن "عملية إقامة هذه البنية لا تزال في مراحلها الأولية، ولذلك يصر الجيش على التصدي لها حاليا".

ولم يصدر على الفور تعقيب من جانب حزب الله.