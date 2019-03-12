الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر طيران الطائرة "بوينج 737 ماكس8"

بروكسل (د ب أ)

يستعد الاتحاد الأوروبي لحظر تحليق الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس8" في أجوائه، بعد حادث تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عقب إقلاعها من مطار أديس أبابا يوم الأحد الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذه الخطوة التي ستأتي بعد قرار هيئة الطيران المدني في بريطانيا حظر استخدام هذا الطراز، ستفجر موجة قرارات بوقف استخدام هذا الطراز على مستوى العالم.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إنه في ظل غياب أي معلومات كافية عن الصندوق الأسود لطائرة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة، فإنها أصدرت تعليماتها "بوقف استقبال أو إقلاع أو تحليق أي رحلات ركاب تجارية تستخدم هذا الطراز في أجواء بريطانيا".

ونقلت بلومبرج عن مصدر وصفته بالمطلع ورفض الكشف عن اسمه القول إن، وكالة السلامة الجوية الأوروبية تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة في وقت قريب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه عدد كبير من الدول وشركات الطيران في العالم وقف تشغيل هذا الطراز حتى تنتهي التحقيقات في حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، خاصة وأنه ثاني حادث تحطم لهذا الطراز خلال أقل من 5 أشهر بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية في أكتوبر الماضي.