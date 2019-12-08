إيران: روحاني يقدم للبرلمان مشروع موازنة أقل اعتمادا على إيرادات النفط

طهران- (د ب أ):

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مشروع موازنة العام الإيراني القادم، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.

وشدد خلال كلمة أمام البرلمان على أن هذه الموازنة "ستكون موازنة الصمود ومواجهة العقوبات المفروضة"، حيث أنها تعد، وفقا للسلطات، الأقل اعتمادا على إيرادات النفط.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول: "لقد انهزم الأعداء في تحقيق إلحاق الهزيمة بالاقتصاد الإيراني واتخذت الحكومة خطوات جبارة وفقا لمطالب الشعب الايراني والبرلمان فيما يتعلق بالاقتصاد".

وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم موازنة العام القادم (يبدأ في 21 مارس 2020) سيبلغ 5638290 تريليون ريال (2ر134 مليار دولار) تتوزع على إيرادات عامة بـ 4845960 تريليون ريال وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال.

وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية 98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.

وبحسب المشروع فان الحكومة ستطرح صكوكا إسلامية بـ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فإن منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية كانت أكدت أن مشروع الموازنة يعد الأقل اعتمادا على إيرادات النفط على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ستخصص للمشاريع العمرانية حصرا.