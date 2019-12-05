مقتل 57 شخصًا في غرق سفينة قرب السواحل الموريتانية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت لورا لو نجاروتي، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، أن المنظمة تعمل مع السلطات الموريتانية لإغاثة 83 مهاجر من جامبيا، ممن نجوا في غرق سفينة مهاجرين.

وأكدت المسؤولة الأممية، أنه لقي 57 مصرعهم، في غرق السفينة قرب السواحل الموريتانية، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وكان خفر السواحل الموريتانية، أعلن منذ فترة، عرقلة عملية تسلل لعشرات المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر شواطئ مدينة نواذيبو الواقعة شمال غرب البلاد.