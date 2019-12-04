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29 قتيلاً و17 مصابًا بينهم ستة في حالة حرجة حصيلة انقلاب حافلة في تونس

05:58 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
29 قتيلاً و17 مصابًا بينهم ستة في حالة حرجة حصيلة انقلاب حافلة في تونس

انقلاب حافلة في تونس

تونس - (د ب أ)

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب الحافلة يوم الأحد الماضي إلى 29 قتيلا اليوم الاربعاء.

وأفادت خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الصحة لمتابعة أثار الكارثة أن العدد الإجمالي للقتلى زاد اليوم إلى 29 بينما لا يزال ستة جرحى من بين 17 في حالة حرجة ويخضعون الى التنفس الاصطناعي.

ويرقد الجرحى في مستشفيات العاصمة بعد أن جرى نقلهم من ولاية باجة، حيث وقع الحادث الذي أودى بحياة 24 شخصا على الفور قبل أن يرتفع العدد في آخر حصيلة إلى 29.

وقالت وزيرة الصحة سنية بالشيخ، في تصريح إذاعي اليوم، إن 10 جرحى وضعهم مستقر وهم تحت المراقبة.

وأوضحت بالشيخ "تطلبت بعض الاصابات لعدد من الجرحى، أكثر من تدخل جراحي لأكثر من اختصاص".

وكانت الحافلة سقطت من منحدر في واد بمنطقة عين السنوسي التابعة لولاية باجة، حينما كانت في رحلة سياحية نحو مدينة عين دراهم شمال غرب البلاد.

ويقول شهود عيان بمنطقة الحادث إن الطريق شديد الانحدار، وبه منعرج حاد ويصعب التعامل معه عند قيادة عربات ذات حمولة، لا سيما للوافدين لأول مرة على الجهة.

وألقى الحادث الضوء على تداعي البنية التحتية لعدة طرقات في أنحاء البلاد، غير أن والي باجة رجح أن يكون الحادث قد وقع بسبب خلل بالحافلة أو الإفراط في السرعة.

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