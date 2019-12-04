أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

لافروف: روسيا تدرس الرد على طرد برلين لدبلوماسيين

05:57 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
لافروف: روسيا تدرس الرد على طرد برلين لدبلوماسيين

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدرس كيفية الرد على طرد ألمانيا لاثنين من الدبلوماسيين الروس، مشيرًا إلى أن هذا الرد سيستغرق بعض الوقت.

وقال لافروف- في تصريحات أذاعتها وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية "نحن أشخاص متفهمون، أولا ندرس التهمة الموجهة إلينا وسبب حدوث هذا الأمر".

وزعمت الحكومة الألمانية أن السلطات الروسية لم تتعاون بشكل كاف مع التحقيق الألماني في جريمة قتل مواطن جورجي من العرقية الشيشانية في برلين في أغسطس الماضي.

والتقت سلطات إنفاذ القانون الروسية والألمانية في موسكو خلال اليومين الماضيين لمناقشة التعاون بينها، وفقا لبيان من مكتب المدعى العام الروسي. ولم يذكر البيان قضية القتل.

سيرجي لافروف روسيا السلطات الروسية

الخبر التالى:

29 قتيلاً و17 مصابًا بينهم ستة في حالة حرجة حصيلة انقلاب حافلة في تونس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:100 مليار صناعة و50 إسكان.. الحكومة تعلن مبادرات جديدة للاقتصاد