تظاهرات في الهند مع البداية العام الجديد للاحتجاج على قانون الجنسية

نيودلهي- (د ب أ):

يعتزم الكثير من المواطنين في الهند بدء العام الجديد اليوم الثلاثاء، بالتجمع في الشوارع للاحتجاج على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.

وحفلت وسائل التواصل الاجتماعي بالدعوات المطالبة بالانضمام إلى مثل هذه الاحتجاجات. وجاء في منشور يعلن عن قضاء "عشية رأس العام الجديد عند بوابة الهند "في نيودلهي: "أحضر معك أدوات الرسم الخاصة بك، وشموع للتضامن، ولوحاتك، ووجباتك الخفيفة وأغطيتك".

ويشار إلى أن "بوابة الهند" هي عبارة عن صرح وطني كبير يقع في وسط نيودلهي، وهو من أكبر صروح الحرب في البلاد, كما يعتبر أحد أشكال أقواس النصر.

ويتم تنظيم احتجاجات مماثلة في مواقع مخصصة في كلكاتا ومومباي وبنجالور وتشيناي.

ويخطط المتظاهرون إلى حمل لافتات لنصوص من الدستور وإقامة مسيرات على ضوء الشموع، في التجمعات التي من المرجح أن تبدأ في الساعة العاشرة مساء (1630 بتوقيت جرينتش)، والتي من المتوقع أن تنتهي بعد وقت قصير من منتصف الليل.

وكانت البلاد شهدت تنظيم مظاهرات لأكثر من أسبوعين ضد قانون تعديل المواطنة لعام 2019، الذي يحذف المسلمين من على قائمة الجماعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة يحق لها الحصول على الجنسية بصورة سريعة.

وقال منتقدون إن القانون يتحدى الدستور الهندي العلماني، ويشكل محاولة لتهميش الأقلية المسلمة في الهند.

وكانت معظم الاحتجاجات سلمية، إلا أن الاحتجاجات التي وقعت في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد، وفي أماكن أخرى، تحولت إلى أعمال عنف، مما أدى إلى مقتل 23 شخصا.