الحشد الشعبي يهدد واشنطن برد قاس بعد قصف مقراته

وكالات

هدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي ‏المهندس، مساء الأحد، القوات الأمريكية في العراق بما وصفه بـ"رد ‏قاسٍ"، وذلك على خلفية ‏استهدافها اليوم مقارًا للحشد في ‏الأنبار.‎

وقال المهندس، في تصريح مقتضب، إن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدا والرد سيكون قاسيًا على القوات الأمريكية في ‏العراق‎، حسبما ذكرت فضائية "السومرية نيوز" العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير مديرية الحركات في ميليشيات الحشد الشعبي، جواد كاظم الربيعاوي، الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى القصف الأمريكي على مواقع لكتائب حزب الله، إلى 19 قتيلًا، و135 جريحًا.

وأكد الربيعاوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ لافتًا إلى أن جثامين قتلى القصف لا تزال تحت الانقاض.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء الأحد، استهداف مقر اللواء 45، التابع للحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية، في منطقتي عابة سلوم والحرش غرب الأنبار العراقية، بثلاث ضربات جوية شنتها القوات الأمريكية.