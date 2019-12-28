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مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا طائرة كازاخستان

05:30 م السبت 28 ديسمبر 2019
مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا طائرة كازاخستان

طائرة كازاخستان المنكوبة

القاهرة - أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها في ضحايا حادث تحطُّم طائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار ألماتي الدولي في جمهورية كازاخستان الصديقة؛ مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان اليوم /السبت/ - وقوف مصر بجانب كازاخستان في هذا الحادث الأليم.. معربة عن تعازي مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب كازاخستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

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