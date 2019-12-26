في حوالي 9 ساعات ونصف.. إطلاق أولى الرحلات المباشرة من روسيا للإمارات

موسكو- (د ب أ):

ذكر مطار فلاديفوستوك الروسي الدولي أن شركة طيران "أزور إير" أطلقت، الخميس، أولى رحلات الطيران العارض المباشر من فلاديفوستوك إلى دبي.

وجاء في بيان للمطار نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "انطلقت أول رحلة مباشرة من مطار فلاديفوستوك الدولي إلى دبي، عبر برنامج الطيران العارض على مسار فلاديفوستوك/دبي/فلاديفوستوك، والمخطط من قبل "أزور إير"، بمبادرة من أكبر شركات السياحة الروسية (أنكس تور)".

ومن المقرر أن تطير طائرة بوينج "767- 300" من فلاديفوستوك إلى دبي كل 10 أيام، وسيكون إجمالي وقت السفر حوالي 9.5 ساعات.

وكانت مدينة سوتشي الروسية استقبلت في وقت سابق من العام الجاري، أول رحلة جوية مباشرة من دبي، وكان على متن الرحلة عدد من السياح والصحفيين والمدونين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما صرحت به بلدية المدينة الروسية.