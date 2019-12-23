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سانا: الجيش السوري يتصدى لطائرات مسيرة في اللاذقية

07:06 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
سانا: الجيش السوري يتصدى لطائرات مسيرة في اللاذقية

طائرة مسيرة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، تصدي الجيش السوري لطائرات مسيرة، لافتة إلى سقوط صاروخين للإرهابيين في ريف جبلة دون وقوع خسائر.

وحققت القوات السورية تقدمًا على الأرض بعد استئناف الهجوم قبل أسبوع تقريبًا على آخر جيب للمعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا.

وتسبب الهجوم المدعوم بطائرات روسية في موجة نزوح جماعية للمدنيين من إدلب.

وتؤوي إدلب مئات الألوف من الأشخاص الذين فروا من مناطقهم في سوريا عندما استعادت القوات الحكومية مساحات كبيرة من الأراضي بعد تدخل روسيا إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في أوائل عام 2015 الأمر الذي رجح كفته في الحرب.

طائرات مسيرة اللاذقية الجيش السوري الإرهابيين

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