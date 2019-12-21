فيسبوك يحذف شبكة حسابات وهمية تنشر مواد مؤيدة لترامب

واشنطن- (أ ف ب):

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بإزالة شبكة حسابات وهمية، تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وانستجرام.

وهذه الشبكة واحدة من اثنتين تم وقفهما بسبب "المشاركة في تدخل أجنبي وحكومي"، والسعي إلى "تضليل الآخرين"، وفق مسؤول سياسة الأمن الألكتروني في فيسبوك ناثانيال جليتشر.

وقال جليتشر في بيان نشره على الانترنت: "في كل من هاتين الحالتين، قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة".

وهذا الإعلان هو أحدث كشف لفيسبوك عن قضايا تلاعب بحسابات يتم إنشاؤها باستخدام هويات مزيفة لتضخيم صورة جماعة سياسية أو قضية.

وأوصلت احدى الحملات التي تعقَبها فيسبوك الى مجموعة "إيبوك" للاعلام التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتم كشف ارتباطها بطائفة فالون غونغ الدينية المثيرة، وإلى موقع يسمى "بي أل"، وفق غليتشر.

وأضاف جليتشر أن "الشبكة التي تتمحور حول مجموعة (بي إل) انتهكت بشكل متكرر عددا من سياساتنا ضد السلوك المنسق غير الموثوق والبريد العشوائي والتضليل على سبيل المثال لا الحصر"، وتم حظر مجموعة "بي إل" على فيسبوك.

وفي هذا الإطار، أزال فيسبوك 610 حسابا و89 صفحة و156 مجموعة و72 حسابا على انستغرام انشئت في فيتنام والولايات المتحدة واستخدم بعضها صور تعريف صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي بزعم أنها لأشخاص من الولايات المتحدة، وفقًا للشبكة الاجتماعية.

وقال جليتشر إن هذه الحسابات "تنشر عادة محتوى مسل واخبار حول قضايا السياسية الأمريكية بما في ذلك محاكمة ترامب والعقيدة المحافظة والمرشحين السياسيين والانتخابات والتجارة والقيم الأسرية وحرية الدين".

ونماذج المحتوى التي تم تقديمها جميعها مؤيدة لترامب وتروج له.

وأنفق نحو 55 مليون حساب يتبع صفحة او أكثر تديرها هذه الشبكة أقل من 9,5 مليون دولار من الاعلانات على فيسبوك وانستغرام مجتمعين، وفق فيسبوك.

أما الشبكة الثانية للحسابات التي تمت ازالتها على فيسبوك وانستجرام فمصدرها جورجيا واستهدفت أشخاصا هناك، وفق جليتشر.

وقال جليتشر "على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم والتنسيق فيما بينهم، إلا ان تحقيقنا ربط هذا النشاط بشركة باندا للإعلانات في جورجيا، والحكومة التي يقودها حزب الحلم الجورجي".

وتمت إزالة 39 حساا و344 صفحة و13 مجموعة على فيسبوك و22 حسابا على انستجرام جمعت أكثر من 440 ألف متابع بشكل عام بعد ربطهم بحملة جورجيا.